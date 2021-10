வடிவேலுவின் கெட்டப்பில் திரும்பி நின்று...கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம்..கெத்து காட்டும் சின்னத்திரை நடிகை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நாய் சேகர் கெட்டப்பில் கலக்கும் சின்னத்திரை நடிகையின் போட்டோஸ்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வருகிறது

யார் என்று கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் என்று அவரே வெளியிட்ட போஸ்ட் பார்த்து ரசிகர்கள் கொஞ்சம் குழம்பிப் போயிருக்கின்றனர்.

பின்னாடி திரும்பி நின்னா எப்படி தெரியும் அந்த திருமுகத்தை ஒரு முகமாக காட்டுங்க என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Aranthangi Nisha, who is mixing comedy, is currently active on social media as well. Since many fans have become slaves to his realistic comedy, they have been supporting him on the social media. Vadivelu's dog Shekhar Getup Photos has gone viral.