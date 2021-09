கையை தூக்கி புடவையை பறக்கவிட்ட சாக்ஷி..பறந்து போனது ரசிகர்களின் மனமும்..

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செஞ்சு வச்ச சிலையாட்டம் வளைவு நெளிவுகளை காட்டிய கலக்கும் சாக்ஷியை பார்த்ததும் கதிகலங்கி போய்விட்டனர் ரசிகர்கள் எல்லாம்.

போதும் போதும் இந்த தரிசனம் என்று ரசிகர்களே புலம்பத் தொடங்கி விட்டார்களாம்.

அடடா எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்கவில்லை சாக்ஷியின் சரசமாடும் அழகை என நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கொளுத்திப் போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Sakshi Agarwal is busy with a photoshoot after the Big Bang show. The photos she takes are doing the rounds on the social media and fans are collecting likes and comments.