சிவகார்த்திகேயனுக்கு டப் கொடுக்கும் கெட்டப்பில் ரக்ஷன்...அசந்து போன ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிப்பு என்று வந்ததும் அதில் மூழ்கி போய்விட்டார் ரக்ஷன் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

வெள்ளித்திரைக்கு சென்றாலும் சின்னத்திரையில் இவர் வெளியிட்டிருக்கும் போட்டோக்கள் வேற லெவல் வைரலாகி விடுகிறது.

ரசிகர்கள் பார்த்ததும் ரெமோ படத்தின் இரண்டாவது வர்ஷனா என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Rakshan's photos of him doing a photo shoot in nurse getup for' comedy raja kalakkal rani' are doing the rounds on the social media.