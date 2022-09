அப்பா எப்பவுமே தோற்க முடியாது.!!நிரூபித்த கோபிநாத்..நெகிழ்ச்சியாக வாழ்த்து கூறிய பிரியா பவானி சங்கர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் கோபிநாத்துக்கு தற்போது பிரியா பவானி சங்கர் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

சின்னத்திரையை விட்டு வெள்ளித்திரைக்கு சென்றாலும் சின்னத்திரையின் மீது தனக்கு இருக்கும் மரியாதையை மீண்டும் பிரியா நிருபித்து விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

பிரியா பவானி சங்கர் கோபிநாத்துக்கு நெகிழ்ச்சியான முறையில் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் முறையில் வாழ்த்து கூறி உள்ளார்.

கலங்க வைத்த 'அப்பா’.. கவுரவித்த நீயா நானா கோபிநாத்! பேச தெரியல.. படித்த தாய்க்கு ஆதரவாக கவிஞர் தாமரை

English summary

Priya Bhavani Shankar has posted on her Instagram about the show Vijay TV Neeya Nana. Neeya Nana congratulated Gopinath for his performance in the show.