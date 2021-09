செம டைட்...சூப்பர் பிளாக்..அசரவைக்கும் ரவீனா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாதி உள்ளே பாதி வெளியே ....கலக்கலாக மாடர்ன் உடையில் கலக்கும் ரவீனாவை பார்த்து இன்ஸ்டாகிராமே கதிகலங்கி போய்விட்டது.

டைட்டாக இருக்கும் கருப்பு உடையில் இவரை பார்த்ததும் ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் கதகதப்பு கூடிவிட்டதாம்.

சீரியலில் குடும்ப குத்து விளக்காக இருக்கும் இவர், சமூக வலைத்தளத்தில் மார்டன் இளவரசியாக கலக்கி வருவதை பார்த்ததும் நெட்டிசன்கள் நாங்களும் வருகிறோம் என்று கலாய்க்க ஓடி வருகின்றனர்.

English summary

Maunaragam serial heroine Raveena tata, who is being telecast on Vijay TV, has done a mixed photo shoot in modern attire. Fans were stunned to see him. Congratulations are pouring in that we will soon be doing the rounds on the big screen.