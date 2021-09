மின்னலைப் போல பளிச் பளிச்சென்று பதறவைக்கும் கண்ணம்மா.. கண்கள் கூசுதே என பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பர்பிள் கலரில், பார்பி டால் போல ஆட்டம்போடும் ரோஷ்னி ஹரிப்ரியனை பார்த்து ரசிகர்கள் சொக்கி போய் இருக்கிறார்களாம்.

பார்க்கும் போதே கண்கள் கூசும் இவருடைய லேட்டஸ்ட் வீடியோ பலரையும் பதற வைத்து இருக்கிறது.

அடடா இந்த சிரிப்பை பார்த்துக் கொண்டே இருக்கலாம் போல என்று பல பேர் விழி மூட மறந்து பார்த்த வண்ணமே இருந்தாலும் போர் அடிக்கவில்லையாம்.

English summary

Roshni Haripriyan, who is acting as Kannama in Bharathi Kannamma serial, has a huge fan following on social media beyond serial. Now the reels video he posted is going viral on Instagram.