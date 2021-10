பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகும் கண்ணம்மா...என்னாச்சு என பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் டி ஆர் பி யில் முதலிடத்தில் இருக்கும் சீரியலின் கதாநாயகி மாறுவது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாக ஆதரவு கொடுத்திருக்கும் நிலையில் திடீரென ஏன் இப்படி ஒரு முடிவு என்று பலர் புலம்பி வருகின்றனர்.

சீரியலின் விறுவிறுப்பு அதிகரித்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு சீரியலுக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி விடும் என சீரியல் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Reports that heroine Roshni Haripriyan is quitting the serial in Bharathi Kannamma serial, which tops the TRP in serials telecast on Vijay TV, are going viral on the social media.