சாந்தமான சனம்.. சாய்ந்து போச்சு ரசிகர்களின் மனம்

சென்னை : அனல் பறக்கும் அழகில் அம்சமாக அசத்தும் சனத்தை பார்த்து ரசிகர்களில் மனமும் சூடாகிப் போச்சாம்.

லாவண்டர் நிற உடையில் அழகு தேவதையாக வலம் வரும் சனம் ஷெட்டியை பார்த்து ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் இன்ஸ்டாகிராமை களோபரம் செய்து வருகின்றனர்.

அடடா சிறப்பு தரிசனம் என்றால் இதுதான் என்று மெச்சி போன ரசிகர்கள் உச்சுக் கொட்டவும் தவறவில்லையாம்.

English summary

Sanam Shetty's latest photos in lavender coloured lehenga go viral. Sanam Shetty's latest photos of ganesh chaturthi giving a special darshan are going viral on Instagram. Fans are wishing him all the best for his big screen debut as a few of his films are yet to be released after The Big Boss.