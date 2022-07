என்னாது ஒன் சைட் லவ் ஃபெயிலால் நான் தற்கொலை முயற்சியா?..ஏன்ங்க இப்படி.. விஜய் டிவி பிரபலம் விளக்கம்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நான் தற்கொலை முயற்சி ஏதும் செய்யவில்லை. தவறான தகவலை பரப்பாதீர்கள் என விஜய் டிவி சீரியல் நடிகர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

1990 கிட்ஸ்களின் ஆல் டைம் ஃபேவரைட் சீரியலாக இருந்தது கனா காணும் காலங்கள். இதில் நடித்த பல நடிகர், நடிகைகள் இன்று சீரியல்களிலும் சினிமாவில் சிறிய ரோல்களிலும் நடித்து வருகிறார்கள்.

முழுக்க முழுக்க பள்ளி மாணவர்களை மையப்படுத்தியே எடுக்கப்பட்ட இந்த சீரியல் 2006 ஆம் ஆண்டு விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதில் நடித்த 12 மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து அவர்களுக்குள் நடக்கும் விஷயங்கள், அன்றாட நிகழ்வுகள், போட்டி, பொறாமைகள், சண்டை சச்சரவுகள் நட்பு உள்ளிட்டவற்றை அழகாக சொல்லி வந்தது.

English summary

Serial Actor Raghavendran Puli explains that he is not attempting suicide and also he asked medias not to spread false news.