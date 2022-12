குட் நியூஸை சொன்ன சின்னத்திரை காதல் தம்பதி.. அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியல் நடிகையான வைஷாலி தன்னுடைய கணவரோடு எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு தன் புது மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சீரியல்களில் குணச்சித்திர வேடத்திலும் வில்லியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் வைஷாலி சமீபத்தில் தான் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்தார். தற்போது மாலையும் கழுத்துமாக கணவரோடு எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

Serial actress Vaishali shared her new happiness with her fans by posting a picture of her with her husband.Vaishali, who is also playing a character role in the serials, recently got married for love. Currently, she is posting a picture of herself with her husband.