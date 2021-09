கடல் அலையையே ஆர்ப்பரிக்க வைத்த ஷிவானி...கலகலக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அந்த ஈசிஆர் கடலோரம் ஒரு அழகை கண்டேனே என்று ரசிகர்கள் ஷிவானியை பார்த்து ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

வானம் சிவந்திருக்கும் அழகை பார்க்கும் போது ஷிவானியின் அழகை பார்த்து தான் இவ்வளவு அழகாக மாறி இருக்கிறதோ என்று சிலருக்கு எண்ணத் தோன்றுகிறதாம்.

கடல் அலையோடு கொஞ்சி விளையாடும் ஷிவானியை பல நாளுக்குப் பிறகு பார்த்த ரசிகர்களால் லைக் பட்டன் தெறித்து வருகிறது.

ஏங்க வைக்கும் அழகை எளிமையாய் காட்டிய ரச்சிதா...சொக்கி போன ரசிகர்கள்

English summary

Shivani, who made her debut as a heroine in The Day Moon Serial telecast on Vijay TV, is currently acting in films on the silver screen. He also has a large fan base on social media. Though she has been doing the rounds as a fan's pet leader, she has not been so active on Instagram after attending Bigg Boss. This has been sad for the fans.