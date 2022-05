சுட்டித்தனமான வீடியோவால் அள்ளும் சிவாங்கி - எப்படிப்பட்ட காதலர் வேணுமாம் தெரியுமா

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சிவாங்கிக்கு நன்றாக பாடத்தான் வரும் என்று பலரும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தன்னால் நடனமாடவும் முடியும் என்று ரீல்ஸ் போட்டிருகிறார். அதைப்பார்த்து பலரும் சோ... ஸ்வீட் என்று கொஞ்சத் தொடங்கியுள்ளனர். தனக்கு எப்படிப்பட்ட காதலர் வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் சிவாங்கி.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் சூப்பர் சிங்கரில் பாட வந்து பலராலும் அறியப்பட்டவர் சிவாங்கி. சினிமாவில் பின்னணி பாடகியாக வலம் வருவர் என்று எதிர்பார்த்திருக்க... குக் வித் கோமாளியில் களமிறங்கினார்.

குக் வித் கோமாளியில் சில சீசன்கள் தொடர்ந்து கோமாளியாக வருகிறார். இவரது குறும்புத்தனத்திற்கும், சின்னச் சின்ன க்யூட்டான சேட்டைகளுக்கும் பாடலுக்கும் பலரும் ரசிகர்களாக உள்ளனர். அதுவும் அஸ்வினுடன் இணைந்து இவர் செய்த சேட்டைகளுக்காகவே நிறைய ரசிகர்கள் அந்த சீசனை தொடர்ந்து பார்த்தனர்.

மே மாதத்தில் தொடர்ந்து பெய்யும் மழை..வரும் நாட்களில் இங்கெல்லாம் மழை இருக்காம்.. வானிலை மையம் தகவல்

English summary

Many people think that Sivaanki will learn a good singer and that She can dance on her own. Seeing that, many people have started saying "Cho ... Sweet". Sivaanki has said what kind of boyfriend does she want.