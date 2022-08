பூவு கூட நாறு போல... ஜோடியாக சினேகன், கன்னிகா செய்த செயல்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாடலாசிரியர் சினேகனோடு அவருடைய மனைவி எடுத்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

புதுமண தம்பதிகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த சினேகன் கன்னிகாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

திருமண வீட்டில் கன்னிகா மற்றும் சினேகன் ஜோடி பொருத்தத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் ஆசிர்வாதங்களை அள்ளி தெளிக்கிறார்கள்.

English summary

Both Snekan and Kanika are currently attending a wedding ceremony and conducting the wedding by giving thali to the newlyweds.