சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி எடுத்திருக்கும் புது முயற்சி.. திறமைக்கு எப்போதுமே மதிப்பு அதிகம் தான்

oi-V Vasanthi

சென்னை: மக்கள் இசை பாடகி ஆன ராஜலட்சுமி தற்போது ஆல்பம் பாடல் ஒன்றை பாடியுள்ளார். அவருடைய திறமையை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

ராஜலட்சுமியின் புது முயற்சிக்கு அவருடைய கணவர் செந்தில் கணேஷ் வாழ்த்துக்கள் கூறி அவர் பாடிய பாடலை பகிர்ந்து ரசிகர்களிடம் ஆதரவு அளிக்குமாறு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

உழைப்பின் வளர்ச்சி இதுதான்.. நம்ம சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி- செந்தில் கணேஷா இது.. அலப்பறையை பாருங்க

English summary

Rajalakshmi, who is a folk music singer, has now sung an album song. Seeing her talent, many fans are congratulating her. Her husband Senthil Ganesh congratulated Rajalakshmi for her new venture and requested fans to share her song and support her.