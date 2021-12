ஆரம்பம் முதல் சிரிக்க வைத்த உமாபதி...கடைசி நாளில் அனைவரையும் அழவைத்த தருணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சி முடிந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடைசிநேர தருணம் அனைவரையும் கண் கலங்க வைத்துள்ளது.

ஜாலியாகவும் கலகலப்பாகவும் இருந்த உமா பதிக்கும் கண்கலங்கவைக்க தெரியும் என்பதை நிரூபித்துவிட்டார்.

உமாபதியின் செய்கையை பார்த்து பல ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Umapathy blindfolded everyone on the last day of the Survivor show. Many fans are feeling the effects of his departure.