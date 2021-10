அப்பாவை அம்மி கல்லாக நினைத்தேன்..உருகும் அபிஷேக்..கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அபிஷேக் தன்னுடைய கதையில் தன்னுடைய தந்தையை பற்றி பேசியது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

எடுத்துக்காட்டு சொல்லவேண்டுமென்றால் ஒரு வரைமுறை இல்லையா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சீமான் கட்சி தேர்தலில் தோற்றால் தமிழகத்தில் ஆயுதப் போராட்டம்: மாஜி ஈழப் போராளி பதிவால் சர்ச்சை

அப்பாவை இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லலாமா என அபிஷேக்கை ரசிகர்கள் வாரி வருகின்றனர்.

English summary

Abhishek's talk about his father in the task of telling their sad own story on Bigg Boss has gone viral. Whatever he has already done, the netizens are now strongly condemning his comparison of his father to Ammikal.