என்னைப் பற்றி பேசுபவர்களின் வீட்டில் என்னை போல பெண் இருந்திடக் கூடாது..தீபிகா உருக்கம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கூட விஜே தீபிகா இவ்வளவு பிரபலம் ஆகவில்லை. ஆனால் சீரியலில் இருந்து விலகியதற்கான காரணத்தை தெரிந்த பிறகுதான் பெரும் பிரபலமாக மாறிவிட்டார்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் இவரை ஐஸ்வர்யாவாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும்போது இவரைப் பற்றி குறை கூறியவர்கள் எல்லாம் தற்போது நாம் பேசியதால் அடுத்தவர்களின் மனதை எந்த அளவில் பாதித்திருக்கும் என்று புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

விஜே தீபிகா தற்போது பலருடைய ரோல்மாடலாக மாறிவிட்டார். தன்னுடைய தன்னம்பிக்கையையாலும் மன தைரியத்தாலும் அனைவருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருக்கிறாராம்.

English summary

A video posted on Instagram by VJ Deepika, who was playing the role of Aishwarya in the Pandian store serial, is now going viral. Seeing this video, he is getting support from his fans. Moreover, his fans are wishing him all the best in getting well soon and becoming the heroine again.