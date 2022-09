திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாளே மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பீலிங்கான பதிவு.. சோகத்தில் 90ஸ் கிட்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி தற்போது தன்னுடைய காதல் கணவரான ரவீந்திரனை நினைத்து உருக்கமான பதிவிட்டு இருக்கிறார். அதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் மஞ்சள் தாலியோடு முகத்தில் புன்னகை தழுவ மகாலட்சுமி வெளியிட்ட போட்டோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களால் அதிகமாக லைக் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாளில் கணவரை நினைத்து கணவருக்காக சமூக வலைத்தளத்தில் மகாலட்சுமி போஸ்ட் வெளியிட்டது தான் தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

விருதுநகரில் திமுக முப்பெரும் விழா - டி.ஆர்.பாலுவுக்கு கலைஞர் விருது!

English summary

Today, the day after the wedding, Mahalakshmi posted a post on Instagram for her husband. In that, life is beautiful. You did it my man!! He has tagged Ravindran. Seeing this, many fans are congratulating.