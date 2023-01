பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகப்போகும் ரேஷ்மா.. களம் இறங்கும் பிரபல நடிகை? இனி அதிரடி தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவாக நடிக்க இருக்கும் ரேஷ்மா சீரியலில் இருந்து விலக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே ராதிகா கேரக்டரில் ஆரம்பத்தில் ஜெனிபர் நடித்து வந்தார்.

தற்போது ரேஷ்மாவுக்கு புதிய வாய்ப்பு வந்த நிலையில் அவர் இந்த சீரியலில் இருந்து விலக இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

இந்த நிலையில் ரேஷ்மாவுக்கு பதிலாக நடிகை வனிதா நடிப்பதற்கு பேசப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ராமமூர்த்திக்கு பாக்கியா கொடுத்த அதிர்ச்சி.. எழிலை பிளாக்மெயில் செய்யும் ஈஸ்வரி.. ஜெனியின் முடிவு!

English summary

There are reports that Reshma, who is playing the role of Radhika in the Baakkiyalakshmi serial being aired on Vijay TV, is going to quit the serial.Jennifer was already playing the character of Radhika in the beginning.Now that Reshma has got a new opportunity, there are reports that she is going to leave this serial.In this situation, there are reports that actress Vanitha is being talked about to act instead of Reshma.