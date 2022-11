நடந்து முடிந்தது வெண்பாவின் திருமணம்.. "கடைசி முடிவை” யாரும் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலையே!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் வெண்பாவிற்கு ரோகித்தோடு திருமணம் முடிந்துவிட்டது

முதல் பாகம் முடிவடைய இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் இருக்கும் நிலையில் வெண்பாவின் திருமணம் பலருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு.. வீடியோவை வெளியிட்டு பகீர் கிளப்பிய ரோஹித்!!

English summary

Bharathikannamma Serial Latest Episode Nov 4nd 2022 ( பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 4ஆம் தேதி எபிசோட் ):Venba's marriage with Rohith has been completed in Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV. Venba's marriage has given many people a pleasant surprise while the first part is about to end.