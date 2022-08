குழந்தையை பொத்தி வளர்க்கிறேன்..முத்தம் தர தடை..நீயா நானாவில் மாடர்ன் அம்மாக்களின் அட்ராசிட்டி

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முத்தம் என்பது அன்பின் வெளிப்பாடு. குழந்தைகளை கொஞ்சும் போதே முத்தம் கொடுப்பார்கள். ஆனால் அந்த முத்தம் கூட கொடுக்கக் கூடாது, தொட்டு கொஞ்சக்கூடாது என்பது இன்றைய மாடர்ன் அம்மாக்களின் கண்டிசன் ஆக உள்ளது.

ஞாயிறன்று விஜய்டிவியில் ஒளிபரப்பான நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளை பொத்தி பொத்தி வளர்க்கும் மாடர்ன் தாயார்கள் ஒரு புறமும் தங்களது பேரன் பேத்திகளை கைகளால் தொட்டு கொஞ்சுவதற்குக் கூட வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகின்ற பாட்டிமார்கள் இடையேயான விவாதம் நடைபெற்றது.

இதில் ஒரு தாய், தனது குழந்தையை யாரும் முத்தம் கொடுக்க அனுமதிக்க மாட்டேன் என்றும், சற்றே ஒரு படி மேலே போய் தானுமே முத்தம் கொடுக்க மாட்டேன் என்றும் சொன்னது அதிர்ச்சியாக இருந்தது. வெளியே வேலைக்கு போய் விட்டு வரும் அப்பா வியர்வையோடு முத்தம் கொடுப்பது தவறு என்று சொன்னார் இன்னொரு அம்மா.

English summary

Vijay TV Neeya Naana debate Modern mom vs old mom: ( விஜய் டிவி நீயா நானா மாடர்ன் அம்மாக்கள் வயதான அம்மாக்கள்)On Sunday's Vijay TV Neeya Nana show, there was a discussion between the modern mothers who bring up their children in bundles on the one hand and the grandmothers who are denied the opportunity to pamper their grandchildren.