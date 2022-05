விஜய் டிவி பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்.. விஜே பாவனாவின் அதிரடிக்கு என்ன காரணம்?

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜய் டிவி பக்கமே நான் வரமாட்டேன் என ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்த விஜே பாவனா தெரிவித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு சேனலிலும் செய்தி வாசிப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்கள் என நியமிக்கப்படுவர். இவர்களின் பணியே செய்தியை தவறின்றி வாசிப்பதும், நிகழ்ச்சியை சுவாரஸ்யம் குறையாமல் பார்த்துக் கொள்வதும்தான்.

அந்த வகையில் சன் டிவியின் பெப்சி உமா தொடங்கி இன்று விஜய் டிவி ரக்ஷன் வரை பல்வேறு தொகுப்பாளர்கள் உள்ளனர். அந்த வகையில் தற்போது விஜய் டிவியில் பிரபல தொகுப்பாளர்கள் என்றால் அவர்கள் பிரியங்கா, மாகாபா ஆனந்த் உள்ளிட்டோர்தான்.

English summary

VJ Bhavana says that she wont come to Vijay Television as the compering is against to her style.