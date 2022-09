வீடு சிறுசு தான் ஆனால் மனசு பெருசு.. விஜே தீபிகாவுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளராக அறிமுகமான விஜே தீபிகா பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் மூலமாக பலருக்கும் அறிமுகமாகி இருந்தார். அவர் தற்போது தன்னுடைய புது வீட்டைப் பற்றிய வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

விஜே தீபிகா என்னதான் நான் ஒரு நடிகையாக இருந்தாலும் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று பலமுறை கூறியிருக்கிறார். ஆனால் தற்போது அவருடைய நிலைமையை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

கிராமத்து பின்னணியை கொண்ட விஜே தீபிகா தற்போது எளிமையாக கட்டி இருக்கும் வீட்டை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் மேலும் சிறப்பாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள்.

English summary

VJ Deepika have said that seeing the simple house she is currently building, Many fans of she wants to succeed in life better.