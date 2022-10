தல தீபாவளி மட்டுமல்ல ரொம்ப ஸ்பெஷலான நாள்... ராஜா ராணி சீரியல் கதாநாயகனின் மகிழ்ச்சியான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி சீரியலின் கதாநாயகன் சித்து ரசிகர்களிடம் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

சின்னத்திரை நடிகையான ஸ்ரேயா அச்சனை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட சித்து, மனைவியோடு தல தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடி இருக்கிறார்.

ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஹனிமூன் சென்றிருந்த இந்த ஜோடி தற்போது மகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டு ரசிகர்களிடம் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகின்றனர்.

English summary

Sidhu, the protagonist of the Raja Rani serial which is being aired on Vijay TV, has shared his happiness with his fans. Sidhu, who is in love with and married to the small screen actress Shreya Achan, is celebrating Thala Diwali with his wife. The couple who went on honeymoon a few weeks ago are now releasing a happy post and receiving greetings from the fans.