நடிகர் ராஜ்கிரணின் மனைவி போலீஸ் அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம்... இரு தரப்பினருக்கும் போலீஸ் அறிவுரை

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நடிகர் ராஜ்கிரணின் மனைவி மற்றும் அவருடைய மகள் பிரச்சனைக்கு காவல்துறை அறிவுரை கூறிய அனுப்பி இருக்கிறது.

இருதரப்பிலும் அடிக்கடி மாறி மாறி வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில் காவல்துறையின் அறிவுரை இனி எடுபடுமா? என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது.

English summary

Actor Rajkiran's wife and his daughter, who are creating a sensation on social media, have been advised by the police.Will the advice of the police be taken now that both sides have frequently released videos and created a stir? is the question of many.