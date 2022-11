14 வயதில் தாலியோடு படித்த எதிர்நீச்சல் பட்டம்மாள்.. நிஜ வாழ்க்கையில் இத்தனை தடைகளா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் பட்டம்மாள் அப்பத்தாவாக வரும் பாம்பே ஞானம் அவருடைய சிறு வயதிலிருந்து பட்ட கஷ்டங்களை முதல் முறையாக கூறி இருக்கிறார்.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் அவருடைய நடிப்பை பார்த்து பலரும் பாராட்டிவரும் நிலையில் இவருடைய நிஜ வாழ்க்கையிலும் இதே நிலைமையில் தான் இருந்து வந்து இருக்கிறாராம்

"அந்தப் பாவம்" தான் பழி வாங்குதா? பல போராட்டத்திற்கு பிறகு, மீண்ட "வாணி ராணி" வேணு அரவிந்த் உருக்கம்

English summary

Bombay Gnanam, who plays Battammal Appatha in Sun TV's Ethirneechal serial,For the first time talks about his childhood hardships.While many people are appreciating his performance in the serial, he is in the same situation in his real life.