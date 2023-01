இனி அப்படி பேசினா வெளியே அனுப்பிவிடுவேன்... "அந்த” போட்டியாளருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த பிக் பாஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 96 வது நாள் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் எவிக்டட் போட்டியாளர்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றனர்.

வெளியே சென்று விட்டு மீண்டும் வந்த போட்டியாளர்கள் செய்யும் செயல்களை பார்த்து கடுப்பான பிக் பாஸ் அவர்களை கடுமையாக எச்சரித்து இருக்கிறார்.

ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஜிபி முத்து... மைனாவை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை.. கடைசியில் வெளியேறும் நபர்?

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 show is on its 96th day.The evicted contestants are back in the Bigg Boss house.The tough Bigg Boss gives a stern warning to the contestants who have gone out and come back.