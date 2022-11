அப்போ இருந்தே "அந்த” பிரச்சனையை அனுபவித்து வருகிறார்.. விக்ரமனின் வேதனைகளை பகிர்ந்த பெற்றோர்

Television

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் விக்ரமனின் வாழ்க்கையில் நடந்த பல நிகழ்வுகளை பற்றி அவருடைய பெற்றோர் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்கள் பலரும் விக்ரமனின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்திக் கொண்டிருக்கும் போது இதுவெல்லாம் விக்ரமனுக்கு புதியது அல்ல .ஏற்கனவே சொந்த வாழ்க்கையில் இதைவிட பல கஷ்டங்களை அனுபவித்து விட்டார் என்று வேதனையோடு அவருடைய அம்மா பேசியிருக்கிறார்.

Bigg Boss Tamil season 6 contestant Vikraman's parents are sharing a video of him talking about many events in his life.Vikraman is not new to Vikraman when many contestants are making various accusations against him in the Bigg Boss show.