பிக் பாஸ் ராமுக்குள் இத்தனை சோகங்களா? "இதய பிரச்சனை” இவருடைய அமைதிக்கு காரணம் இருக்காம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அனைவரையும் விட உயரமான மனிதராக இருக்கும் ராமை பற்றிய பல சுவாரசியமான தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

படிப்பில் கெட்டிக்காரராக இருக்கும் இவர் 12 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது 1200 மதிப்பெண்களுக்கு 1187 மதிப்பெண்கள் பெற்ற இவர் நடிப்பின் மீது இருந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

In the Bigg Boss Tamil Season 6 program being broadcast on Vijay TV, many interesting information about Ram who is the tallest person has been revealed. He is a good student and scored 1187 out of 1200 marks in his 12th standard.