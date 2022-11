வெண்பாவின் ஆட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி.. பாரதியின் நிலைமை தான் கடைசியில் பரிதாபமாக முடிச்சிட்டாங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா முதல் பாகம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிய இருக்கின்றது.

இரண்டாவது பாகம் தொடர இருப்பதால் முதல் பாகம் எப்படி முடியப்போகிறது என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.

கடைசியில் வெண்பாவிற்கு ரோகித்தோடு திருமணம் நடைபெற்றாலும் பாரதியை குடும்பத்தினர் அனைவரும் வெறுத்து ஒதுக்கியதால் அவருடைய நிலைமை தான் பரிதாபமாக இருக்கப் போகிறது.

பாரதியின் திருமணத்தை நிறுத்திய கண்ணம்மா..காண்டான வெண்பா எடுத்த முடிவு.. சூப்பராக முடிச்சிட்டாங்க

English summary

