இறுதி கட்டத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்.. லீக் ஆனது கிளைமாக்ஸ் கதை.. கடைசியில் இப்படி ஒரு முடிவா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் முடிவடைய இருக்கும் நேரத்தில் அதனுடைய கடைசி நேர கிளைமாக்ஸ் புகைப்படங்களும், கதையும் வெளியாகி இருக்கிறது.

ரசிகர்கள் பல வருடம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் முடிவு வந்துவிட்டாலும் கடைசி நேரத்தில் வெண்பாவின் மாஸ்டர் பிளான் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு அடுத்த சீசனுக்கு தயாராக முடிந்து இருக்கிறது.

As the first part of Bharathikannamma serial which is being aired on Vijay TV is about to end, its final climax photos and story are out.Even though the end of Bharathikannamma serial, which the fans were waiting for many years, has finally come, Venpa's master plan has been completed and ready for the next season.