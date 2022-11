"அப்படி மட்டும் நான் செய்யாமல் இருந்திருந்தால்” பிரச்சனையே வந்திருக்காது..ரட்சிதாவின் கணவர் உருக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரட்சிதாவை பற்றி அவருடைய கணவர் உருக்கமாக பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ரட்சிதா மற்றும் அவருடைய கணவருக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வருவது சமூக வலைத்தளத்தில் சின்னத்திரை ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான். இந்த நிலையில் அதைப்பற்றி அதற்கான காரணத்தை பற்றியும் தினேஷ் மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Fans are sharing a video of Bigg Boss Tamil Season 6 where her husband spoke warmly about Rachitha.It is known to all small screen fans on social media that there is a difference of opinion between Rachitha and her husband. In this situation, Dinesh has openly talked about it and the reason for it.