பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நடிகர் மனைவி திடீர் மரணம்... 43 வயதில் மரணத்திற்கான கொடுமையான காரணம்!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் விக்ரம் என்கிற பெயரில் நடித்து வரும் பரத் கல்யாண் மனைவி தற்போது இன்று அதிகாலை இயற்கை எய்துள்ளார்.

பரத் கல்யான்க்கு பிரபலங்கள் பலர் ஆறுதல் கூறி சமூக வலைத்தளத்தில் போஸ்ட் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

பரத் கல்யாண் மனைவி திடீரென இறப்பதற்கு காரணம் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Bharath Kalyan's wife, who is acting as Vikram in Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV, has passed away early today. Many celebrities are condoling Bharat Kalyan's post on social media. The reason behind the sudden death of Bharath Kalyan's wife has been revealed.