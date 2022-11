ரட்சிதாவுக்கும் எனக்கும் இதுதான் பிரச்சனை.. ஆனால் இப்போ இதுதான் என்னுடைய முடிவு..தினேஷ் கூறிய பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரட்சிதாவை பற்றி அவருடைய கணவர் முதல் முறையாக மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார்.

சின்னத்திரை தம்பதிகளாக இருக்கும் ரட்சிதா மற்றும் தினேஷ் கார்த்திக் இருவருக்கும் இடையில் மனக்கசப்பு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து விட்டதாக செய்திகள் பரவி வந்தது. தற்போது அதை குறித்து அதற்கான காரணங்களை குறித்து ரட்சிதாவின் கணவரான தினேஷ் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

For the first time, her husband has opened up about Rachitha, who is in Bigg Boss Tamil Season 6, which is being aired on Vijay TV.Small screen couple Rachitha and Dinesh Karthik were rumored to have split due to a grudge. Now Dinesh, Rachitha's husband, has given an explanation about the reasons.