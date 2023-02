பாரதி கண்ணம்மா சீசன் 2 நடிகர்கள் யார்? இயக்குனர் வெளியிட்ட பதிவு.. குவியும் கருத்துகள்.. இவர்கள் தானோ?

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இரண்டாவது பாகத்தில் யார் ஜோடியாக நடிக்க வைக்கலாம் என ரசிகர்களிடம் இயக்குனர் பிரவீன் பென்னட் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பகுதி இறுதி அத்தியாயத்தை நோக்கி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

முதல் பகுதி இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைய இருக்கும் நிலையில் இரண்டாவது பகுதி தொடங்கலாமா என அந்த சீரியலின் இயக்குனர் பிரவீன் பெண்ணட் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் இரண்டாவது பகுதியில் யார் கதாநாயகன் கதாநாயகி யாராக இருக்கும் என பிரவீன் பெண்ணட் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

கண்ணீரோடு விடைபெற்ற பாரதி கண்ணம்மா குழுவினர்.. கடைசி நேரத்தில் வெளியான ட்விஸ்ட்

The first part of Bharathi kannamma serial is going on air towards the final episode. While the first part is going to end in a few days, the director of the serial Praveen is questioning whether the second part will start. .