பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் இறுதி முடிவு!? கண்ணம்மா பகிர்ந்த புகைப்படம்.. திட்டி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் முதல் பாகம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைந்து விடும் என்று ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது. ஆனால் கதை தற்போது நீண்டு கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறது.

பல வருடங்களாக ஒளிபரப்பாகி வரும் இந்த சீரியல் எப்போது முடிவடையும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த இருக்கும் நிலையில் தற்போது அந்த சீரியலில் கண்ணம்மாவாக நடிக்கும் வினுஷா தேவி வெளியிட்ட புகைப்படம் ரசிகர்களை ஏமாற்றம் அடைய செய்வதாக இருக்கிறது.

கண்ணம்மாவுக்கு ஆதரவாகவும் பாரதிக்கு எதிராக புது வில்லன்.. குழந்தைகளை பார்ப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்

