கடைசியில் ரசிகர்கள் சொன்னதே பாரதி கண்ணம்மாவில் நடந்து விட்டது..நெட்டிசன்களை பீல் பண்ண வச்சிட்டாங்களே

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் முதல் பாகம் என்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைய இருக்கிறது. இந்த நிலையில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த கதைக்களம் கடைசியில் வந்து விட்டது.

நான்கு வருடமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்தாலும் அதன் கடைசி முடிவுதான் ரசிகர்கள் சொன்னதை அப்படியே காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள்.

வெண்பாவுக்கு எதிராக உண்மைகளை கூறிய துர்கா.. மொத்த உண்மைகளும் அவிழ்ந்த தருணம்... சூப்பரான முடிவு

English summary

Bharathikanamma Serial Part 1 is going to end in a few days. At this stage, the storyline that fans have been waiting for has finally arrived.The Bharathi Kannamma serial which has been on air for four years has come to an end in a way but its finale has been copied by the fans.