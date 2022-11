நம்ப முடியாத தோற்றத்தில் பாவனியுடன் சன் டிவி சீரியலில் நடித்துள்ள விக்ரமன்..எந்த சீரியலில் தெரியுமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறாவது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் விக்ரமன் ஆரம்ப காலத்தில் சன் டிவியில் நடித்த சீரியல் புகைப்படங்கள் தற்போது ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சீரியலில் நடிக்கும் போது இருந்ததற்கும் இப்போது இருப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர். அவரா இவர் என்று கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Vikraman, who is participating in the sixth season of Bigg Boss Tamil which is being aired on Vijay TV, is currently sharing the serial photographs of Sun TV in the early days.Many fans are shocked to see the difference between the time of acting in the serial and now. They are raising questions whether it is him or her.