டிஆர்பிக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தில்லாலங்கடி வேலை!அசீமை சீரியலுக்குள் கொண்டு வந்திருக்காங்களே!

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் அசீம் வந்திருக்கிறார். அதைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

அசீமை பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கொண்டுவந்து அவருக்கு ஆதரவு அதிகரிக்கங்களா? அல்லது பாக்கியலட்சுமி சீரியலுக்கு டிஆர்பி ஏத்துறாங்களா? என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

Azeem, who is part of the Bigg Boss show, has appeared in the Baakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV. The netizens who saw it are getting excited.Bring Aseem in Baakkiyalakshmi serial and increase his support? Or do you have TRP for Baakkiyalakshmi serial? Netizens are asking that question.