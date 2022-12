கேப்டன் ஆன பிறகும் அமுதவாணனை ஏமாற்றிய பிக் பாஸ்..இந்த வாரம் 3 பேரில் வெளியே செல்பவர்?கசிந்த தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 11வது வாரத்தில் அமுதவாணன் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

11வது வாரத்தில் எட்டு போட்டியாளர்கள் நாமினேஷன் லிஸ்டில் இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் கடைசி இடத்தில் மூன்று போட்டியாளர்களின் பெயர்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஷிவினுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றம்.. முகத்துக்கு நேராகவே திட்டிய உள்ளே வந்த நபர்..நினைத்தது நடக்கவில்லையே

English summary

Amudavanan has been selected as the leader in the 11th week of Bigg Boss Tamil Season 6.Week 11 has eight contestants on the nomination list.At this stage, the names of three contestants have been revealed at the last place.