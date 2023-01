ஏடிகேவை தொடர்ந்து ஷிவினை கண்டித்த பிக்பாஸ்.. என்ன இப்படி சொல்லிவிட்டார்? அதிகரிக்கும் விவாதங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நேற்று ஏடிகேவை பிக் பாஸ் கண்டித்து இருந்தார். இனி இதுபோல செய்தால் வீட்டிற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள் எனக் கூறியிருந்தார்.

அதே நேரத்தில் ஷிவின் இடம் பிக் பாஸ் உடையை குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

ஷிவினிடம் பிக் பாஸ் உடையை குறித்து பேசியதை குறித்து தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பிக் பாஸை ரசிகர்கள் பலர் பூமர் அங்கிள் என கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss had condemned ADK in Bigg Boss Tamil season 6 show yesterday. He said that if you do this again, you will be sent home.At the same time, Shivin is talking about the Bigg Boss outfit.Many fans are now calling Bigg Boss Boomer Uncle on social media for talking to Shivin about Bigg Boss clothes.