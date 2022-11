அசல் கோலாரை அவமானப்படுத்திய பிக் பாஸ்!? இப்படி ஒரு செயலை யாரும் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டாங்க!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் நடந்த சுவாரசியமான நிகழ்வுகளை பற்றி ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கடந்த வாரம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய அசல் கோலாருக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த செயல் குறித்து நெட்டிசன்கள்

கலாய்த்து வருகின்றனர்.

வாக்குகளின் அடிப்படையில் அசல் கோலார் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறி இருந்தாலும் அவர் உள்ளே செய்த செயல்கள் ரசிகர்கள் பலரும் முகம் சுளிக்க வைத்த நிலையில், அவர் வெளியே செல்லும்போது பிக் பாஸ் செய்த செயல் பலருடைய பாராட்டையும் பெற்று வருகிறது.

அடுத்த கண்டெண்ட்க்கு ரெடியான பிக் பாஸ் டாஸ்க்..

English summary

