இடுப்பில் கைவைத்து திரும்பிய சனம் ஷெட்டி.. மூச்சடைத்துப் போன ரசிகர்கள்!

oi-V Vasanthi

சென்னை: திரையில் யார் வேண்டுமானாலும் ஹீரோயினாக இருக்கலாம்.. ஆனால் உங்க வாழ்க்கையில் நீங்கதாங்க ஹீரோயின் என்று சூப்பராக ஒரு தத்துவத்தை உதிர்த்திருக்கின்றார் சனம் ஷெட்டி.

ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட்டில் சில்லென்று காற்றை சுவாசித்தபடி இவரைப் பார்த்த ரசிகர்கள் காற்று வாங்க நாங்களும் வரலாமா என அப்ளிகேஷன் போட்டு வருகின்றனர்.

நெற்றியில் பெரிய பொட்டோடு , புடவையில் கம்பீரமாக வந்த சனத்தைப் பார்த்து மிரண்டு போன ரசிகர்கள் இவருடைய இந்த க்யூட் அழகை வர்ணிக்க தவறவில்லை.

English summary

Bigg Boss fame Sanam Shetty has posted a wonderful quote in her post and says that, you are the heroine in your own life.