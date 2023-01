ஜீ தமிழில் டாப் 5 இடத்தை பிடித்த சீரியல்கள்... கார்த்திகை தீபம் சீரியலுக்கு எதிர்பார்க்காத இடம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் வாரத்தில் கிராமம் மற்றும் நகரப்புறங்களில் ரசிகர்களை கவர்ந்து டி ஆர் பி யின் அடிப்படையில் முன்னிலையில் இருக்கும் ஜீ தமிழ் சீரியல்களின் விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஜீ தமிழில் ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகமான எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய கார்த்திகை தீபம் சீரியல் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

என்னதான் ரசிகர்கள் பலருக்கும் மனதை கவர்ந்த சீரியல்களாக இருந்தாலும் தற்போது ஒரு சில சீரியல்கள் டிஆர்பி யில் குறைந்து எதிர்பார்க்காத சருக்களை சந்தித்து இருக்கிறது.

வருடத்தின் முதல் வாரத்திலே எதிர்நீச்சல் சாதனை.. போட்டி போட்ட"அந்த" சீரியலை பின்னுக்கு தள்ளிட்டாங்களே

English summary

The details of Zee Tamil serials which are leading in terms of TRP in the first week of 2023 by attracting the fans in rural and urban areas are out.Karthikai Deepam serial which has created high expectations among the fans on Zee Tamil has occupied the third position.Even though the serials are appealing to many fans, now a few serials are facing unexpected problems due to decrease in TRP.