உக்ரைன் நாட்டில் வசிக்கும் இளைஞருடன் ஆன்லைனில் கல்யாணம் முடித்த இளம் பெண்

Thiruvananthapuram

oi-Velmurugan P

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவைச் சேர்ந்த உக்ரைனில் வசிக்கும் இளைஞரை , கேரள இளம் பெண் ஆன்லைனில் மணமுடித்துள்ளார். இந்த திருமணம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. ஆன்லைனில் திருமணம் நடப்பது கேரளாவில் இதுவே முதல்முறையாகும்,

திருமணங்கள் என்பது மணமகன், மணமகள் சேர்ந்து செய்யும் சடங்கு. இந்த பாழாய் போன கொரோனா 90ஸ் கிட்ஸ் இளைஞர்களின் கனவை நசுக்கிவிட்டது. அதில் தப்பித்தவர்கள் சிலரே. குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்திய இளைஞர்கள் திருமணத்திற்கு கூட வர முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர்.

இந்தியாவிற்கு செல்ல விமானம் இல்லாதது. அப்படியே இருந்தாலும், அங்கிருந்து வந்துவிட்டு மீண்டும் செல்வதற்கு விமானம் இல்லாதது போன்ற காரணங்களால் வர முடியாத நிலையில் பல திருமண ஜோடிகள் தவிக்கின்றன. இந்நிலையில் ஓரளவு நிலைமை சரியாகி இப்போது தான் உலகம் இயல்பு நிலை நோக்கி வந்தது. ஆனால் கொரோனா 3வது அலை பல நாடுகளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது.

A young woman from Kerala has married a young man from Kerala living in Ukraine online. The marriage took place in the office of the Registrar. This is the first time in Kerala that an online marriage has taken place.