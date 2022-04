நடிகைக்கு காருக்குள் நேர்ந்த கொடூரம்! மாஸ்டர் ப்ளானே இவங்கதானா? கசிந்த ஆடியோ வம்பாய் சிக்கிய காவ்யா!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : கேரளாவில் நடிகை ஒருவர் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நடிகர் திலீப்பின் மனைவியும் நடிகையுமான காவ்யா மாதவன் மிக முக்கிய பங்காற்றி இருப்பதாக அதிர்ச்சி ஆடியோக்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு, பிரபல மலையாள நடிகை ஒருவர் பணி முடிந்து திரும்பும் போது கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார்.

இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னணியில் பிரபல மலையாள நடிகர் திலீப் இருப்பதாக முக்கிய குற்றவாளியான பல்சர் சுனில் தெரிவித்ததையடுத்து இந்த வழக்கு ஒட்டுமொத்த மலையாள திரையுலகிலும் அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியது.

