சித்திரை விஷூ: சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் இன்று நடை திறப்பு... பக்தர்களுக்கு அனுமதி

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: சித்திரை விஷூ வழிபாட்டுக்காக இன்று மாலை 5 மணிக்கு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் திறக்கப்பட உள்ளது. ஏப்ரல் 15ல் சித்திரை விஷூ வழிபாடு நடைபெற உள்ளது.

கொரோனா பரவலால் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதால் கட்டுப்பாடுகளுன் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை விஷூ வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டும் சித்திரை விஷூ வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது.

சித்திரை திருவிழா: பட்டத்தரசி மதுரை மீனாட்சிக்கு பட்டாபிஷேகம் - செங்கோல் ஏந்திய அழகை பார்க்க வாங்க

English summary

Kerala Sabarimala ayyappan Temple is scheduled to open at 5 pm today for the worship of Chithirai Vishu. Worship of Chittirai Vishu is scheduled to take place on April 15.