அலையலையாய் வரும் கூட்டம்.. சபரிமலையில் 10 மணி நேரம் காத்திருந்து அய்யப்பனை தரிசிக்கும் பக்தர்கள்!

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் வருவதால், பக்தர்கள் 8 முதல் 10 மணி நேரம் வரை காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

2022-2023ம் ஆண்டுக்கான மண்டல, மகர விளக்கு பூஜையையொட்டி சபரிமலை கோவில் நடை கடந்த நவம்பர் மாதம் 16ம் தேதி திறக்கப்பட்டது. 41 நாட்கள் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேகத்திற்கு பிறகு கடந்த மாதம் 27ம் தேதி மண்டல பூஜை நடந்தது.

அதன் பின்னர் அன்றைய இரவே, மீண்டும் நடை அடைக்கப்பட்டது. பின்னர் மகர விளக்கு பூஜைக்காக மீண்டும் 30ம் தேதி கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு தினமும் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

The number of devotees visiting the Sabarimala Ayyappan temple is increasing day by day. As more than one lakh devotees come every day, devotees have to wait for 8 to 10 hours to have darshan.