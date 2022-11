ஜகா வாங்கிய ஆளுநரின் முக்கிய 'கைகள்'.. அதிர்ச்சியில் ஆரிஃப் முகமதுகான்.. இது கேரள கதகளி ஆட்டம்!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ஆளுநர் மீது குற்றச்சாட்டு அதிகரித்து வரும் நிலையில், நேற்று(நவ.08) ஆளுநரின் சட்ட ஆலோசகரும், கேரளாவில் உள்ள ஒட்டு மொத்த பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தரின் நிலையான ஆலோசகரும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

11 பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களுக்கு கேரள ஆளுநர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்த விவகாரத்தில் அவர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் விசாரணை முடியும் வரை எடுக்கக்கூடாது என அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் நேற்று ஆளுநருக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது. இந்த அறிவுறுத்தல் வந்த சில மணி நேரங்களில் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா கடிதங்கள் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநர் பெற்றுக்கொண்ட நிலையில், இதுவரை ராஜினாமா செய்ததற்கான காரணம் குறித்து எந்த தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த சம்பவம் ஆளுநருக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

பிரதமர் மோடி நவ.11-ல் தமிழகம் வருகை! காந்தி கிராம விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் ரவி பங்கேற்பு!

English summary

As allegations against the Governor in Kerala mount, the Legal Adviser to the Governor and the Standing Adviser to the Chancellor of all the Universities in Kerala have resigned from their posts yesterday (Nov.08). Yesterday, the state high court had instructed the governor not to take any action against the 11 university vice-chancellors until the investigation is completed. A succession of resignation letters have been sent to the governor within hours of this instruction. While the governor has received the resignation letter, no information has been released about the reason for the resignation so far. This incident has intensified the tension in the state politics.