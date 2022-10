நாகரீக உலகில் கொடூர நரபலி..வெலவெலத்த கேரளா..அரக்கர்களை எச்சரித்த பினராயி விஜயன்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: பணக்காரனாகவேண்டும் என்ற பேராசையில் இரண்டு பெண்களை கொடூரமான முறையில் நரபலி கொடுத்து கொலை செய்துள்ளனர். திகிலூட்டும் வகையில் நடந்த நரபலி சம்பவம் கேரளாவில் அதிர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கியுள்ளது. அரக்க மனம் படைத்த குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும் என்று கேரளா மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பணத்தாசை ஒரு மனிதனை எந்த எல்லைக்கும் கொண்டு செல்லும் என்பதற்கு கேரளாவில் நடந்த சம்பவமே சாட்சியாக இருக்கிறது. அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி வாழ்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். சிலரோ உழைப்பை நம்பி வாழ்கின்றனர்.

வயிற்று பிழைப்புக்காக கூலி தொழில் செய்து வந்த இரண்டு பெண்களை பணத்தாசை காட்டி அழைத்து வந்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளனர் இரண்டு கொடியவர்கள். தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவிற்கு பிழைப்பு தேடி போன பத்மாவும், கணவனை பிரிந்து வாழ்ந்த ரோஸ்லினும்தான் அநியாயமாக உயிரை இழந்துள்ளனர்.

56 துண்டுகளான ரோஸ்லின்.. 5 துண்டுகளான பத்மா.. குங்குமம் பூசப்பட்ட பை.. வெலவெலக்கும் கேரளா நரபலி

